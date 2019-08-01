На поле танки грохотали: победа военных инженеров России впечатлила болельщиков АрМИ-2019

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Россия – лучшие!" – скандировали зрители Армейских международных игр-2019. Выступления участников конкурса "Безопасный маршрут" запомнились зрителям стрельбой танков и взрывами мин на полигоне "Андреевский" 11 августа.

Взрывы учебных мин и дымовые фейерверки открыли финальный заезд военных инженеров по "Безопасному маршруту". К восторгу зрителей экипаж транспортно-боевого вертолета Ми-8 Центрального военного округа пролетел над маршрутом и при помощи вертолетной системы минирования (ВСМ-1) сбросил минно-взрывные противотанковые и противопехотные заграждения.

"Я сюда приехала ради взрывов – хотелось это увидеть. Было классно. Гордимся тем, что наши ребята победили – молодцы!" – поделилась впечатлениями тюменка Анна Яцутко.

Ее брат Дмитрий Яцутко шутит: сестра подпрыгивала от взрывов. Его же на АрМИ привела ностальгия по военной службе: выпускник ТВВИКУ всего пять лет назад уволился из армии, на Армейских играх он рассказывает о возможностях знакомой ему боевой техники.

"В ТВВИКУ мы учились практически на всей технике, в части приходилось на разных машинах ездить. Раньше модификация была другая. На службе ездил на ИМР-2, сейчас на вооружении войск уже ИМР-3. Интересно посмотреть, как развивается техника", – считает Дмитрий Яцутко.

Взрывной маршрут

Условия конкурса максимально приблизили к боевым: проложили около 5 тыс. метров электровзрывных сетей, более 100 сигнальных и взрыво-зажигательных зарядов. Команды мчались к заминированному полю: с помощью специальной инженерной техники отряды оборудовали переход через противотанковый ров, убрали завал из бревен и разравняли земляную насыпь. Штурмовики оперативно освобождали путь своей команде от мин.

Неожиданно раздавались взрывы учебных мин, установленных на участках. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было использовано более 10 тыс. различных средств имитации – шашки ШИРАС, мины ИМ-82, ИМ-100.

Заполненные трибуны поддерживали участников состязаний стоя. Разгоряченная публика аплодировала успехам военных инженеров, болельщики скандировали "Россия – лучшие!". Посетители активно обсуждали неудачи команд и поддерживали кричалками отставших на "Безопасном маршруте".

В конце маршрута навстречу финиширующей команде из зарослей чащи вышел танк и ударил из пушки: огненный залп и громогласный выстрел зрители встретили бурными возгласами.

Перед стартом соревнований все участники для тренировок получили в распоряжение специальную инженерную технику российского производства. В конкурсе "Безопасный маршрут" были задействованы тяжелые механизированные мосты ТММ-3М2, путепрокладчики БАТ-2, инженерные машины разграждения ИМР-3М. В конкурсе "Инженерная формула" команды соревновались на инженерных машинах разграждения ИМР-3М, путепрокладчиках БАТ-2, машин для отрывки котлована МДК-3, гусеничных минных заградителях ГМЗ-3, установках разминирования УР-77, плавающих транспортерах средних ПТС-2.

Яркие эмоции

По данным Минобороны в день финала конкурса "Безопасный маршрут" соревнования посетили более 15 тыс. человек. Многие приехали на АрМИ впервые. Как, например, Виктор Громский с супругой Ириной.

"Я служил в войсках противовоздушной обороны в ГДР в 1970-х годах. У нас была совсем другая техника. Интересно посмотреть на машины. Сейчас все совсем по-другому, чем было у нас, техника современная – впечатляет. Нам здесь понравилось, и организацией остались довольны", – рассказал тюменец.

Большая удача улыбнулась юному Жене Сучкову. Он впервые видел в деле боевую технику российской армии. К тому же в интерактивной зоне можно было посидеть за рулем инженерных машин, залезть на танк или ИМР-3, подержать в руках настоящее оружие, попробовать себя в качестве сапера. А под занавес игр Женя прокатился на квадроцикле.

"Очень понравилось кататься на квадроциклах – долго катался, с ветерком! На кочке чуть не вылетел! Руки после трассы дрожат. Армейские игры мне очень понравились. Россия – лучшая!", – убежден Женя Сучков.

Главный судья АрМИ-2019, начальник отдела боевой подготовки управления начальника Инженерных войск Вооруженных сил РФ полковник Владислав Верясов отметил, что у зрителей был великолепный настрой, они активно поддерживали команды. Гости АрМИ снимали памятные видео и фото, делились медиаматериалами в соцсетях.

Тюменское гостеприимство

Победителей АрМИ-2019 наградили уникальными хрустальными кубками, расписанными под хохлому. Декоративная роспись выполнена красными, зелеными и золотистыми тоннами по черному фону. Художники изобразили на кубках традиционные элементы хохломы — красные сочные ягоды рябины и земляники, цветы и ветки, силуэты птиц, рыб и зверей.

Армейские международные игры собрали в Тюмени команды из России, Беларуси, Узбекистана, Киргизии, Вьетнама, Пакистана, Китая, Монголии, Лаоса. Делегации жили в учебном центре ТВВИКУ, неподалеку от полигона "Андреевский". Кроме тренировок участники АрМИ провели спортивные состязания по волейболу и перетягиванию каната, а также праздновали вместе с тюменцами День города.

Командир команды Беларуси гвардии капитан Виталий Коржуев поблагодарил организаторов АрМИ-2019 в Тюмени за добродушный прием.

"Мы не в первый раз в Тюмени. Нравится город, хорошие экскурсии, музеи. Нас хорошо разместили, вкусно кормили – все как дома. Беларусь здесь любят и уважают. Когда гуляли по городу в своей форме, нас многие останавливали, чтобы поприветствовать", – поделились впечатлениями белорусы.

В качестве наблюдателей АрМИ-2019 наш регион посетили военные инженеры Венесуэлы, Ирана, Филиппин. Напомним, финалы Армейских международных игр по дисциплинам "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" прошли в Тюменской области, которая в августе 2019 года отмечает 75-летие.

Ирина Ромашкина